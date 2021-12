La compagna di Darmian informa sui social di essere in dolce attesa del secondo figlio

Inter, la compagnia di Matteo Darmian ha informato che è in dolce attesa del suo secondo figlio

Il calciatore dell’Inter Matteo Darmian sta recuperando dall’infortunio e probabilmente, per la ripresa del campionato, dovrebbe tornare disponibile e ‘sfidare’ il suo compagno Dumfries per una maglia da titolare contro il Bologna nella gara che si disputerà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano alle ore 12.30. Intanto in casa del calciatore la compagna Francesca Eleonora Cormanni, ha voluto postare sul suo profilo Instagram una frase dedicata al loro primogenito che è inequivocabile: “Il regalo più bello che mamma e papà potessero farti”. La coppia quindi è in attesa del secondo figlio e chissà che papà Matteo, non possa festeggiare l’evento dedicando al suo secondogenito il contemporaneo secondo scudetto con la maglia nerazzurra.

LEGGI ANCHE >>> Svolta in arrivo: 10 milioni a stagione | Per l’Inter la ‘rincorsa’ è finita

LEGGI ANCHE >>> Inter dominatrice della Serie A: c’è la ‘minaccia’ di Conte

Naturalmente, è la speranza che anche tutti i tifosi della ‘Beneamata‘ sperano di fare nel mese di maggio, per poter finalmente mettere la seconda stella sulla maglia dai colori del cielo e della notte.