Tutto confermato: anche l’Inter ha messo gli occhi su Barak

Nuove conferme sull’interessamento dell’Inter per il centrocampista ceco del Verona, Antonin Barak

Si era parlato su ‘interlive‘ di Antonin Barak come uno dei possibili volti nuovi del centrocampo nerazzurro, ora le voci dell’interessamento da parte dell’Inter per il calciatore ceco in forze all’Hellas Verona sono ancora più intense.

Il club segue con attenzione le prestazioni del calciatore assieme al Milan, altra pretendente molto quotata. A fare compagnia alle due cugine c’è l’altra lombarda Atalanta, poi gli inglesi del West Ham. Al momento però, secondo quanto riportato dal quotidiano ‘L’Arena’, il Verona non sembra affatto intenzionato a privarsi di un calciatore tanto prezioso nella sessione invernale di calciomercato, rischiando sbalzi tattici troppo repentini in vista dell’inizio della seconda metà di stagione – nonché la più importante per restare stabile a metà classifica. Il suo valore si attesta attualmente intorno ai 20 milioni di euro.