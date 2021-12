Calciomercato Inter, Vecino offerto alla Roma | Torna di moda lo scambio

Matias Vecino è in scadenza a giugno ma potrebbe dire addio all’Inter già nell’imminente calciomercato di gennaio. Si riparla di Roma per lui

Non solo il Napoli, club spagnoli e inglesi, su Vecino avrebbero messo gli occhi anche Lazio e Roma. Ai club della Capitale potrebbe essere stato ‘offerto’ dal suo agente Lucci, il quale intrattiene ottimi rapporti con entrambi. L’uruguagio è stato peraltro un giocatore di Maurizio Sarri nell’avventura ad Empoli.

Vecino è in scadenza a giugno ma, come noto, potrebbe dire addio all’Inter già nel calciomercato di gennaio. Il ‘Corriere dello Sport’ batte la pista giallorossa, parlando però di accordo complicato tra i club. Allo stesso tempo, però, il quotidiano romano rilancia l’ipotesi di uno scambio tra l’uruguagio classe ’91 e un esubero della formazione di Mourinho.

LEGGI ANCHE >>> I grandi sponsor di Scamacca

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, annunciato l’addio: “Non rinnovo il contratto”

Calciomercato Inter, Vecino per Villar: vice Brozovic per Inzaghi

Lo scambio sarebbe tra Vecino e Gonzalo Villar, playmaker spagnolo ai margini e per questo desideroso di lasciare Trigoria a gennaio. Per il ‘Corriere dello Sport’ servirebbe l’ok di Inzaghi all’arrivo ad Appiano del 23enne spagnolo, assistito dallo stesso agente di Lautaro Martinez e che in teoria potrebbe essere una buona alternativa a Brozovic. Il problema è che Villar vuole giocare titolare, poi resta da capire perché la Roma dovrebbe scambiarlo con un giocatore che fra sei mesi potrebbe prendere a zero e che, francamente, ora a Mourinho servirebbe zero.