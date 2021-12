Ginter può dire presto sì: i dettagli del possibile accordo

L’accordo del difensore tedesco in uscita dal Borussia Monchengladbach con l’Inter potrebbe arrivare a breve, passaggio previsto in estate

Matthias Ginter ha annunciato con un post sulla piattaforma social Instagram il suo addio al Borussia Monchengladbach al termine delle condizioni di contratto il prossimo giugno 2022. Il club tedesco ha fatto lo stesso subito dopo.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il calciatore avrebbe apprezzato l’interessamento dell’Inter a cui potrebbe dire sì nel caso in cui giungesse, come prevedibile, una proposta d’ingaggio nei prossimi giorni all’avvio della sessione invernale di calciomercato. Si tratta per 3,5 milioni di euro per quattro stagioni, il trasferimento avverrebbe a costo zero.