Calhanoglu: i suoi colleghi lo premiano come miglior giocatore di dicembre

Inter, Hakan Calhanoglu eletto dall’Associazione Italiana Calciatori MVP del mese di dicembre

Riprendendo una frase del Vangelo: “La pietra scartata dai costruttori è diventata testata d’angolo”, Hakan Calhanoglu è stato eletto MVP del mese di dicembre dai suoi colleghi, dopo aver ricevuto lo stesso premio dalla Lega per il mese di novembre. Il centrocampista, solo in questo mese ha fatto due gol e quattro assist con sole cinque presenze, che gli hanno permesso di vincere questo premio dall’Associazione Italiana Calciatori, grazie ai voti dai suoi colleghi come miglior calciatore del mese.

Il giocatore turco, dopo un inizio di campionato positivo e successivamente qualche partita non perfetta, negli ultimi due mesi è diventato sempre più imprescindibile nello scacchiere della mediana nerazzurra, al pari dei suoi colleghi Brozovic e Barella. Il calciatore arrivato in nerazzurro per sostituire Christian Eriksen, tra gli insulti dei tifosi rossoneri che si sono sentiti traditi e lo scetticismo di quelli nerazzurri, piano piano sta convincendo sempre più tutti del suo valore.