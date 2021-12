Su Sensi anche la Fiorentina: ‘idea’ scambio di prestiti

I viola premono per portare a Firenze il centrocampista ai margini del progetto nerazzurro dietro un improbabile scambio

Stefano Sensi, reduce da un triste inizio di stagione per via dell’ennesimo limitante infortunio, ha ricominciato a macinare qualche minuto nelle gambe a gara in corso sotto direttiva di Inzaghi che ha sempre creduto in lui anche nei momenti più bui.

Questo tuttavia potrebbe non essere sufficiente per rilanciare la sua posizione all’interno dei ranghi dell’Inter, considerata l’accanita concorrenza nel reparto e le possibili nuove mosse di mercato previste a cavallo tra gennaio e giugno 2022. Per questo motivo, diversi club hanno palesato il proprio interesse per strapparlo alle migliori condizioni possibili. Uno tra questi è la Fiorentina sotto forma di uno scambio di prestiti piuttosto impari per l’uscente Amrabat, un profilo che l’Inter non ha preso minimamente in considerazione. Lo stesso Sensi, fra l’altro, si sarebbe mostrato riluttante all’idea di dover lasciare Milano. Almeno per il momento. Poi, forse, si vedrà. Molto dipenderà dal rendimento nella seconda fase di stagione.