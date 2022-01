Campionato e coppe: per la squadra di Simone Inzaghi sarà un gennaio di sfide

Inter, gennaio di fuoco per la squadra di Simone Inzaghi e dopo la sosta per le nazionali ci sarà pure il derby di Milano

Le partite del mese di gennaio che attendono la formazione di Simone Inzaghi, sono tutt’altro che agevoli. Dopo la sfida in trasferta contro il Bologna, ci sarà, solo tre giorni dopo, la partita casalinga contro la Lazio, unica squadra ad aver battuto i nerazzurri nel girone di andata. In attesa di sapere se il 12 gennaio verrà confermata o meno la finale di Supercoppa italiana contro la Juventus, vediamo quali altre gare attendono la formazione meneghina: il 16 gennaio sarà di scena a Bergamo contro l’Atalanta, il 19 partita unica valida per gli ottavi di Coppa Italia contro l’Empoli e infine il 22 gennaio la gara casalinga con il Venezia.

Poi, dopo la sosta per le nazionali, ci sarà il derby di Milano in data e orario ancora da definire, ma comunque o il 5 o il 6 febbraio. L’ultimo derby giocato dopo la sosta per le nazionali non è andato benissimo, ma fortunatamente sono gare amichevoli quindi si spera rientrino tutti sani e per tempo.