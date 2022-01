Calciomercato Inter, pronto il doppio colpo: quadriennali da 36 milioni

Il mercato dei calciatori in scadenza di contratto si infiamma. L’Inter lavora su un possibile doppio colpo a costo zero

Con l’avvento del mese di gennaio e conseguenza del nuovo anno si inizia ad infiammare seriamente anche il mercato dei futuri parametri zero. Sono tantissimi i calciatori di alto profilo che hanno il contratto in scadenza a giugno 2022, e che dunque senza rinnovo lasceranno le rispettive squadre per accasarsi altrove senza necessità di un esborso economico per il cartellino.

Lo sa bene l’Inter, che vista anche la situazione economica, fa sempre grossa attenzione a questa tipologia di situazioni, come dimostrato in estate con l’arrivo di Calhanoglu. Per la prossima annata i nerazzurri potrebbero mettere a referto addirittura un doppio colpo a zero, sistemando il reparto difensivo.

Calciomercato Inter, doppio colpo a costo zero: Onana con Ginter

Sono due i nomi che su tutti scaldano il cuore della dirigenza meneghina. Il primo porta all’Ajax dove andrà via a costo zero Andrè Onana, estremo difensore camerunense da tempo nel mirino dell’Inter. Il portiere sarà dunque l’erede di Handanovic, e Marotta e soci dovrebbero concludere l’affare sula base di 3 milioni di euro per almeno quattro anni di contratto, per un totale di 16 milioni lordi con il decreto crescita.

Il secondo colpo gratis è invece Ginter dal Borussia M’Gladbach che si può chiudere sempre su base quadriennale sui 3,5 milioni: sui 20 milioni lordi. Il totale tra i due è quindi sui 36 milioni lordi.