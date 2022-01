Di Canio: “Lukaku Non ha capito nulla, se pensava di essere il numero uno”

Inter, Paolo Di Canio non ci va leggero commentando le dichiarazioni di Romelu Lukaku l sue caratteristiche tecniche

L’ex giocatore ed ora commentatore per Sky sport Paolo Di Canio, ha dato il suo parere su Romelu Lukaku e sulle sue dichiarazioni, che naturalmente non sono state prese benissimo dall’allenatore della squadra inglese Tuchel e dalla tifoseria. Questo il suo pensiero: “Il giocatore non è consapevole di ciò che ha detto, ho visto la debolezza di un atleta che si arrende dopo 6 mesi di Premier, dove è arrivato con arroganza. Ha vinto da co-protagonista uno scudetto che l’Inter avrebbe vinto anche schierando Zapata. Nel Chelsea campione d’Europa, in una Premier dieci volte più difficile della serie A, è uno dei tanti.

Non ha capito nulla, se pensava di essere il numero uno; anzi, la squadra ha giocato molto meglio senza di lui. E’ un giocatore fragile, che vorrebbe scappare. Ha fatto un autogol clamoroso con quelle parole, ha fatto un disastro. In campo è sempre stato un panterone moscione, non è mai stato cattivo”.