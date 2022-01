Supercoppa, il Consiglio di Lega ha deciso all’unanimità la data resta invariata

Supercoppa italiana: Inter-Juventus verrà disputata il 12 gennaio come già precedentemente previsto

Sembra che la querelle, riguardante la data della finale di Supercoppa italiana tra l’Inter vincitrice del campionato e la Juventus detentrice della Coppa Italia, sia finalmente terminata. I due club, dopo la decisione del Governo di abbassare la capienza degli stadi dal 75% al 50%, avevano chiesto di rinviare l’incontro per questioni sia di riorganizzazione dei posti, sia soprattutto di minor incasso, che ricordiamo verrà diviso equamente tra le due società, ma la Lega ha risposto picche.

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Nandez non è (per ora) una priorità dell’Inter

LEGGI ANCHE >>> Inter, scambio in Serie A: ‘asse’ con Pastorello e Raiola

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Vecino, anche il Napoli in corsa: la ‘condizione’ per l’assalto

Come ha informato Repubblica, questa decisione è stata presa con voto unanime dal Consiglio della Lega Serie A composto da Tommaso Giulini, Luca Percassi, Paolo Scaroni e Maurizio Setti. Alla discussione erano presenti anche Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, e, come testimoni e ascoltatori, i consiglieri federali Beppe Marotta e Claudio Lotito. Starà ora agli organizzatori dell’evento, dividere le due tifoserie non solo per questioni di sicurezza della salute, ma anche per evitare contatti visto il rapporto poco idilliaco che c’è tra di loro.