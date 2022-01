Eriksen: “Il mio obiettivo è giocare il Mondiale in Qatar. Fisicamente, sono in perfetta forma”

Inter, l’x Christian Eriksen ha voluto fare un messaggio e dei video sul suo canale social per ringraziare tutti e spiegare il suo obiettivo

L’ex giocatore dell’Inter Christian Eriksen, ha voluto ringraziare tutti e dare la sua opinione sulla situazione che sta vivendo in questo momento, soprattutto riguardo il suo futuro. Queste le sue prime parole tramite messaggi e video sui suoi canali social: “È passato un po’ di tempo. Spero che questo video spieghi come mi sento nei confronti di tutti i messaggi, lettere, mail, fiori, pensieri e tutto il resto. Grazie per tutto l’amore“. Poi ha aggiunto: “Era incredibile che così tante persone sentissero il bisogno di scrivere o inviare dei fiori. Ha avuto un impatto su così tante persone che hanno sentito il bisogno di farlo sapere a me e alla mia famiglia. Questo mi rende davvero felice. Continuano a dire che in ospedale ho ricevuto sempre più fiori. È stato strano, perché non mi aspettavo che la gente mandasse fiori perché ero morto 5 minuti. È stato abbastanza straordinario, ma è stato bello per tutti ed è stato di grande aiuto per me ricevere tutti quei migliori auguri. E la gente mi scrive ancora. Ho ringraziato le persone che ho incontrato di persona. Ma tutti i fan che hanno inviato migliaia di lettere e mail e fiori – o che sono venuti da me per strada sia in Italia che in Danimarca – li ringrazio tutti per il supporto. Ho ricevuto questo da tutto il mondo e mi hanno aiutato in questo”.

Poi ha voluto parlare delle ipotesi e dei suoi desideri sul suo futuro e ha detto: “Il mio obiettivo è giocare il Mondiale in Qatar. Voglio giocare. Questa è stata la mia mentalità da sempre. È un obiettivo, un sogno. Se sarò scelto è un’altra cosa, ma è il mio sogno tornare. Sono sicuro di poter tornare perché non mi sento… non mi sento affatto diverso. Fisicamente, sono in perfetta forma. Questo era il mio obiettivo ed è ancora lontano, quindi fino ad allora giocherò a calcio e dimostrerò che sono tornato allo stesso livello“. Voglio giocare in nazionale ai Mondiali. Il mio sogno è tornare in nazionale e giocare di nuovo al Parken e dimostrare che è stato un episodio e che non accadrà di nuovo. Anche in questo caso, sta al ct valutare il mio livello. Ma il mio cuore non è un ostacolo”.