E’ fatta per la cessione: annuncio UFFICIALE del presidente

Il presidente del club argentino accoglie la new entry in prestito dall’Inter, per lui un gradito ritorno in patria

L’attaccante di proprietà dell’Inter, Facundo Colidio, si è ufficialmente legato al club argentino del Tigre dopo una parentesi agrodolce (43 presenze e 3 reti) con la maglia del Sint-Truiden nella massima serie belga.

A confermare l’esito positivo della trattativa è stato lo stesso presidente del Tigre, Ezequiel Melarana. “Il calciatore resta una priorità dell’Inter anche se non ha avuto spazio, motivo per cui è stato possibile prelevarlo soltanto con la formula del prestito”, dichiara. Per Colidio si tratta di un gradito ritorno in patria, essendo cresciuto calcisticamente nel vivaio dell’Atletico de Rafaela e del Boca Juniors.