Tuchel: “Siamo felici di esserci presi il tempo per analizzare il fatto con calma”

Inter, il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha voluto dare tutte le spiegazioni sulla situazione con Romelu Lukaku

L’allenatore del Chelsea Thomas Tuchel ha voluto dare le sue spiegazioni sulla situazione tra lui e Romelu Lukaku, dopo le dichiarazioni dell’attaccante di qualche giorno fa. Queste le parole del tecnico: “Mi hanno sorpreso, ora vuole rimediare“. Per quanto riguarda la questione sulla possibile cessione del giocatore, sembrerebbe per il momento tutto scongiurato, ma in merito l’allenatore ha detto: “Prima di tutto, siamo felici di esserci presi il tempo per analizzare il fatto con calma. Lui si è scusato e oggi è tornato ad allenarsi in gruppo. La cosa più importante era capire che non fosse un’azione intenzionale prima di una grande partita e credo sia così. È consapevole di quello che è successo e sente la responsabilità di dover rimediare, anche se è normale che possa rimanere qualche strascico. Noi siamo felici che sia il nostro giocatore e lo difenderemo. Si sta impegnando molto, è per questo che le sue parole mi hanno sorpreso. Ha segnato contro il Villa e nella partita successiva: non ho mai avuto il minimo dubbio sul suo impegno. È un ragazzo emotivo, non si tira indietro con la sua opinione.

Non dobbiamo solo biasimarlo e puntare sul lato negativo della cosa, dobbiamo adattarci. Ha creato un rumore indesiderato, ma non ci sono dubbi sul suo impegno con la squadra. Penso che i giocatori ottengano il meglio da sé stessi. Con Romelu non si tratta di trovare posizioni: lui è un attaccante, un numero nove e basta. Si tratta di adattarsi a una squadra diversa, compagni, poi arriva il Covid. Con lui siamo in una situazione del tutto normale. Dobbiamo essere abbastanza maturi da accettare le scuse e lasciare indietro questa situazione per preparare al meglio le prossime partite”.