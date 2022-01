Le probabili formazioni della sfida fra Bologna e Inter di scena domani al ‘Dall’Ara’ e valevole per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A

Al ‘Dall’Ara’ per ripartire col piede giusto, per i tre punti che potrebbe magari significare vera fuga. Per il match col Bologna dell’amico Mihajlovic, Simone Inzaghi dovrebbe fare due cambi rispetto all’undici mandato in campo col Torino prima della sosta.

Due cambi obbligati, perché Calhanoglu è squalificato e Dzeko alle prese col Covid-19. Il bosniaco punta a rientrare domenica contro la Lazio, intanto domani sarà rimpiazzato da Sanchez, apparso in grande forma nell’ultimo periodo. Per quanto riguarda la sostituzione del turco, in questo momento il favorito resta Arturo Vidal, autore di una grande prova nell’ultima gara del 2021. Gagliardini la maggiore insidia per il cileno. Per il resto tutto confermato, a meno di sorprese. Dall’altra parte Mihajlovic ha la squadra decimata dal Coronavirus: out gli indisponibili, tra questi Medel. Il serbo dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con Orsolini e Sansone alle spalle dell’altro ex, Arnautovic.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-INTER

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Bonifazi, Theate; De Silvestri, Soriano, Svanberg, Dijks; Orsolini, Sansone; Arnautovic. All.Mihajlovic

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Lautaro. All.Inzaghi

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta