Calciomercato Inter, colpo in Serie A | C’è il si del giocatore

L’Inter intende rinnovare il pacchetto arretrato. Marotta e Ausilio avrebbero già strappato il sì di un giocatore della Serie A

I dirigenti dell’Inter affilano gli artigli lavorando già per la prossima stagione. Uno degli obiettivi è migliorare il pacchetto difensivo e renderlo più competitivo di quanto lo sia già ora.

Diversi i giocatori finiti ormai da tempo sul taccuino della dirigenza dell’Inter. Spicca su tutti Matthias Ginter (in scadenza a giugno), ma piace molto Bremer del Torino. Il ‘Corriere dello Sport’ sostiene che il brasiliano abbia già detto sì ai nerazzurri. Profilo importante quello del 24enne brasiliano, protagonista fin qui di una grande annata.

Su di lui ci sono anche Milan, Napoli e Tottenham di Conte, ma l’Inter sarebbe avanti a tutte: il Torino vuole 20 milioni almeno, ma i nerazzurri possono far scendere il prezzo con l’inserimento di una se non due contropartite.

Calciomercato Inter, obiettivo Ginter per la difesa: doppio ‘pericolo’

Non finisce qui perchè l’Inter per la difesa tiene gli occhi puntati soprattutto su Matthias Ginter, difensore del Borussia M’Gladbach in scadenza di contratto a giugno e che ha già dichiarato di non essere intenzionato a rinnovare il proprio contratto. Chiaramente la decisione finale per il suo futuro spetta a lui, su cui – come scritto ieri da Interlive.it – sono forti pure Bayern Monaco e Newcastle.

Paolo Scelzi