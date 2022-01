Bologna-Inter, Mihajlovic: “Tante assenze ma ce la giochiamo senza paura”

Le parole del tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, alla vigilia del primo match del nuovo anno contro l’Inter di Inzaghi

In programma domani alle ore 12:30 presso lo stadio ‘Dall’Ara’ si terrà il primo match dell’anno nuovo tra Bologna e Inter, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A. Nella consueta conferenza pre-partita ha parlato il tecnico rossoblù Sinisa Mihajlovic.

“Siamo un gruppo ambizioso ed affiatato, ma non mi aspettavo che tutta questa carica positiva diventasse anche virale. Sono 8 i calciatori indisponibili per Covid-19, due gli infortunati e due quelli impegnati in Coppa d’Africa. Quel che conta, però, è che giocheremo in undici proprio come farà l’Inter. Anche se partiamo svantaggiati sulla carta non ci diamo per vinti, il calcio è bello perché imprevedibile” asserisce il tecnico. Poi aggiunge: “Sfrutterò la carta Orsolini, sarà una buona rampa di lancio anche per la sua crescita personale. Dispiace molto per l’assenza di Medel, è un grande leader. Per ora, comunque, voglio solo concentrarmi sulla partita di domani e non parlare di mercato. Alleno i giocatori che la società mi mette a disposizione”.