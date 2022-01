Calciomercato: Inter-Psg, nuovo affare in vista | I dettagli

Inter e Psg a colloquio per un esubero che accontenterebbe Simone Inzaghi. Ecco tutti i dettagli della possibile nuova operazione sull’asse Milano-Parigi

In questo calciomercato di gennaio l’Inter proverà ad accontentare Simone Inzaghi. La priorità del tecnico nerazzurro è un vice Perisic, dato che Dimarco lo preferisce da centrale di sinistra e che potrebbe salutare (se non ritirarsi) Aleksandar Kolarov.

In cima alla lista resiste Digne, ma l’Everton continua a non aprire al prestito con diritto e quindi la dirigenza interista è costretta a lavorare anche su altri nomi. Piacciono Kostic e Bensebaini, ma pure per loro non c’è al momento la disponibilità di Eintracht e Borussia M’Gladbach a trattare per il prestito con opzione. La via d’uscita da questa impasse potrebbe essere rappresentata da Kurzawa, esubero del Psg e vecchio obiettivo di Ausilio.

Calciomercato Inter, colloqui in corso col Psg: Kurzawa in prestito

Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ l’Inter ha già aperto un dialogo con i parigini per il laterale 29enne accostato anche alla Juventus. Marotta e soci vantano ottimi rapporti con Leonardo, rapporti cementificatosi con l’operazione Hakimi dell’estate scorsa, per cui non è da escludere che si possa giungere a una intesa. Ovviamente sulla base di un prestito, visto che Kurzawa è del tutto fuori (solo 9′ quest’anno) dai piani di Pochettino.