La vicenda della mancata disputa della partita Bologna-Inter potrebbe complicare il rientro di Calhanoglu dalla squalifica

La decisione di annullare la partita in programma questo pomeriggio alle 12:30 tra Bologna-Inter, le cui sorti verranno attentamente discusse dagli organi competenti della Lega, potrebbe complicare il rientro di Hakan Çalhanoğlu assente per squalifica.

L’ipotesi più probabile, infatti, è che la partita in questione venga semplicemente rinviata dopo l’approvazione del reclamo che la società di casa presenterà nei prossimi giorni e traslando di fatto il rientro del trequartista nerazzurro tra due giornate, dovendo quest’ultimo scontare il malus questa domenica 9 gennaio. L’Inter, di conseguenza, sarebbe priva del proprio fantasista in occasione della partita contro la Lazio. Simile situazione per l’Atalanta con Freuler. In caso contrario, ma decisamente meno probabile, Çalhanoğlu sarà a disposizione di mister Inzaghi da subito.