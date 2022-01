Calciomercato Inter, niente ritorno | Adesso l’affare è UFFICIALE

Niente ritorno all’Inter come era stato paventato da più fonti, perlomeno non in questa sessione di calciomercato. Ecco i dettagli dell’operazione

Non torna all’Inter, perlomeno non in questo calciomercato di gennaio. Operazione chiusa e ufficializzata: c’è sì un ritorno, ma in Premier League.

Parliamo di Philippe Coutinho, accostato anche di recente – specie dai quotidiani spagnoli – al club nerazzurro in cui ha militato da giugno 2010 al gennaio 2013 con di mezzo l’esperienza in prestito all’Espanyol. E proprio in prestito (più diritto di riscatto) lascia il Barcellona, al quale è contrattualmente legato fino al 2023, per far ritorno in Premier League dove ha già indossato con successo la maglia del Liverpool. Il brasiliano riapproda in Inghilterra, ma per giocare con l’Aston Villa.

Calciomercato Inter, UFFICIALE: Coutinho è dell’Aston Villa

Coutinho all’Aston Villa, c’è il comunicato ufficiale del club inglese: “L’Aston Villa e l’FC Barcelona hanno concordato i termini per il trasferimento in prestito fino a fine stagione di Philippe Coutinho. L’accordo, che è subordinato al completamento delle visite mediche e all’ottenimento di un permesso di lavoro da parte del giocatore, include anche un’opzione per l’acquisto. Philippe si recherà a Birmingham nelle prossime 48 ore”.