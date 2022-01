Calciomercato, Inter davanti al Milan: ingaggio più che triplicato

La dirigenza dell’Inter si dimostra ancora una volta lungimirante e lavora già sulla squadra del prossimo anno. Occhio a cosa potrà accadere in difesa

La fase difensiva dell’Inter impostata benissimo da Conte, e consolidata anche sotto la gestione Inzaghi, potrebbe subire un restyling a partire dalla prossima estate, quando qualcosina potrebbe anche cambiare. In caso di nuovo acquisti le caratteristiche principali dovranno per forza di cose sposarsi al meglio con lo schieramento tattico a tre proposto dai dettami nerazzurri.

Servirà quindi un difensore con determinate qualità ed esperienza già consolidata. È l’identikit di Gleison Bremer, centrale del Torino classe 1997 che ha avuto un enorme crescita nelle ultime due stagioni e conosce benissimo sia i movimento della difesa a tre che le dinamiche della Serie A.

Calciomercato Inter, per Bremer ingaggio più che triplicato: è l’obiettivo per l’estate

Bremer potrebbe quindi essere l’erede di de Vrij con l’Inter pronta alle manovre giuste per arrivare al calciatore. Nello specifico ora il brasiliano guadagna 0.5 all’anno, con i nerazzurro che possono triplicargli e più l’ingaggio arrivando a un totale di 2 milioni per cinque stagioni.

Il tutto al lordo è intorno ai 20 milioni più 18 per cartellino (con in aggiunta una contropartita) per complessivi 38 milioni. Su Bremer anche i rivali del Milan, ma l’Inter sembra davvero in posizione favorevole di vantaggio.