Bergomi: “Nessun allenatore era favorevole al calendario asimmetrico”

Inter, l’ex difensore Giuseppe Bergomi ha dato la sua opinione sulla situazione della sua ex squadra e sul calendario asimmetrico

L’ex giocatore Giuseppe Bergomi ha voluto dare il suo parere, dagli studi di Sky Sport, sulla situazione dell’Inter in vista delle prossime partite molto impegnative a causa del calendario asimmetrico, tenendo anche conto che avrà anche una partita da recuperare. Queste le sue parole: “Nessun allenatore era favorevole al calendario fatto così. Non ho capito il perché di tanti scontri diretti concentrati. L’Inter a gennaio ha Lazio, Atalanta, Milan, Napoli, poi inizia la Champions a metà febbraio. Deve recuperare la gara con il Bologna. Quando hai una partita di recupero e ti viene messa a metà settimana non è la stessa cosa di giocarla nella giornata consueta.

Anche questo è un grattacapo in più per l’Inter, che deve anche incastrarla perché ha tanti impegni. In più il Milan è forte e se la giocherà con l’Inter, così come il Napoli che era la mia favorita di inizio stagione ma ha avuto troppi infortuni”.