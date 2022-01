Digne, più Premier che Inter: trattativa avanzata con l’Everton

By

Lucas Digne è in cima alla lista delle preferenze dell’Inter per il ruolo di vice Perisic. Il terzino francese è in uscita dall’Everton

Inzaghi ha chiesto un vice Perisic, con Lucas Digne in uscita dall’Everton in cima alle preferenze del tecnico e della società nerazzurra. Ma il terzino francese con un passato nella Roma viaggia verso la permanenza in Premier League.

Come noto l’Inter può muoversi sul mercato solo con la formula del prestito con diritto di riscatto, il club allenato dall’ex Benitez intende invece disfarsi del 28enne di Meaux solamente a titolo definitivo e per una cifra vicina se non superiore ai 30 milioni di euro. A queste condizioni i nerazzurri sono del tutto fuori dai giochi.

Per Digne è così sempre più probabile la permanenza in Premier, si è parlato del Newcastle e del Chelsea, con quest’ultimo a caccia di un sostituto di Chilwell, ma in queste ultime ore è l’Aston Villa ad aver preso il sopravvento su tutti.

Stando a ‘The Athletic’ i ‘Villas’ sono in trattativa avanzata con l’Everton per l’acquisizione del cartellino di Digne.

Gerrard vuole il francese per rinforzare la corsia mancina, convinto di riuscire a fargli accettare il trasferimento all’Aston Villa, forte di un progetto importante come testimonia l’arrivo di Coutinho.

Calciomercato Inter, Kurzawa più semplice di Kostic e Bensebaini

Se sfumasse davvero Digne, l’Inter andrebbe probabilmente su uno tra Kostic e Bensebaini, anche se Eintracht e Borussia M’Gladbach non sembrano allettati dal prestito con opzione d’acquisto. Inoltre l’algerino sarebbe adesso indisponibile perché in Coppa d’Africa. Più facile la pista che porta a Kurzawa, fuori dai piani di Tuchel. Il Paris Saint-Germain, col quale Marotta vanta ottimi rapporti, potrebbe accettare il prestito.