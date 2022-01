Verso la Supercoppa: Juve di rimonta ma a pezzi | Tre big out

By

Inter e Juventus si sfideranno per la Supercoppa italiana mercoledì sera allo stadio ‘Meazza’. Inzaghi ha tutti disponibili, Allegri in emergenza

Non ci sono dubbi, alla Supercoppa in programma mercoledì sera al ‘Meazza’ ci arriva meglio l’Inter. La vittoria contro la Lazio ha fatto sì spendere tante energie fisiche e mentali alla squadra di Inzaghi, ma i tre punti finali alimentano l’entusiasmo e la convinzione di una squadra sempre più forte e sicura di sé.

Inoltre il tecnico interista potrà contare su tutta la rosa (eccetto Kolarov), con Dzeko – ieri entrato solo nel finale – destinato a una maglia da titolare. Anche la Juve ha vinto, con una rimonta clamorosa in casa della Roma di Mourinho. Una rimonta imbarazzante per i giallorossi. Allegri, ieri in tribuna perché squalificato, è uscito però dall’Olimpico con le ossa rotte.

L’allenatore livornese ha infatti perso tre giocatori determinanti per la sua squadra: parliamo di Cuadrado, de Ligt e Federico Chiesa. L’esterno colombiano e il centrale olandese salteranno Inter-Juve per squalifica: il secondo è stato addirittura espulso per il fallo di mano che ha causato il rigore poi sbagliato da Pellegrini.

Niente Inter-Juventus anche per Chiesa: stamane gli esami, si teme l’interessamento del crociato

Per Chiesa, invece, si teme purtroppo un infortunio al crociato. Il classe ’97 figlio d’arte si è fatto male nel secondo tempo, a seguito dell’intervento in scivolata di Smalling. E’ uscito zoppicante presentandosi stamane in stampelle al ‘J Medical’ dove effettuerà esami specifici volti ad accertare l’entità del guaio fisico.