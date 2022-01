Supercoppa | Inter-Juventus: le probabili formazioni

Da Lautaro e Calhanoglu a Morata, ecco le probabili formazioni del derby d’Italia Inter-Juventus in cui sarà in palio la Supercoppa italiana

Poche ore all’attesissimo Inter-Juventus di scena al ‘Meazza’ alle ore 21 e in cui sarà in palio la Supercoppa italiana.

Sicuro il ritorno da titolare di Hakan Calhanoglu, out contro la Lazio per squalifica. I dubbi di Inzaghi sono essenzialmente due: in attacco, su chi tra Dzeko, al momento favorito, e Sanchez dovrà affiancare Lautaro Martinez; sull’out di destra, Dumfries o Darmian con l’olandese in vantaggio. Per il resto tutto confermato: Perisic a sinistra, in mediana Brozovic e Barella, alle loro spalle il terzetto composto da Skriniar, de Vrij e Bastoni.

Sponda bianconera, Allegri è in totale emergenza: out de Ligt e Cuadrado perché squalificati, oltre ovviamente a Federico Chiesa che dovrà operarsi ai legamenti del crociato. Bonucci contende una maglia da titolare a Rugani al centro della difesa, davanti Morata con Bernardeschi e uno tra Kulusevski e Dybala. Attualmente lo svedese è in vantaggio, con Allegri intenzionato a impiegarlo nuovamente in marcatura su Brozovic. L’esclusione dell’argentino sarebbe ovviamente una mossa ‘forte’ da parte dell’allenatore bianconero. Arbitro del match sarà Doveri della sezione di Roma 1.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-JUVENTUS

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All.: Simone Inzaghi.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Arthur, Locatelli, Rabiot; Kulusevski, Morata, Bernardeschi. All.: Allegri

ARBITRO: Doveri di Roma 1