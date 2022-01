Marotta punta Dybala: affare a zero con cessione eccellente

Marotta è un grande estimatore di Paulo Dybala, il cui rinnovo con la Juventus si è molto complicato. L’Inter dovrebbe fare un doppio sacrificio

Paulo Dybala all’Inter, la clamorosa ipotesi di mercato torna prepotentemente d’attualità visto che si è complicata a dir poco la trattativa tra l’attaccante argentino e la Juventus per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno.

Le continue frecciate dell’Ad bianconero Maurizio Arrivabene, l’ultima prima del derby d’Italia di Supercoppa, possono portare alla rottura definitiva fra le parti e spingere il classe ’93 di Rosario ad andaresene a parametro zero.

Marotta è un grandissimo estimatore di Dybala, provò a prenderlo già nell’estate 2019 attraverso uno scambio con Mauro Icardi. Ora, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, può tornare all’assalto pregustando il gran colpo a costo zero. Un colpo anche simbolico, per giunta a quell’Andrea Agnelli che nel 2018 lo mandò via in malo modo dalla Juve.

Calciomercato Inter, via Lautaro per Dybala

Le condizioni per lo sbarco di Dybala alla corte di Inzaghi sono due: l’abbassamento delle sue richieste di ingaggio, perché l’Inter non può certo permettersi un contratto da 10 milioni netti bonus inclusi (quello che a ottobre scorso gli ha garantito la società torinese per il rinnovo prima del dietrofront); la partenza di un attaccante: più che quella di Sanchez, potremmo azzardare Lautaro Martinez dato che è altamente improbabile che l’Inter possa accettare di farsi carico di uno stipendio importante avendo già in rosa quelli del ‘Toro’ e del cileno. Ricordiamo che al lordo Lautaro costa di più, qualcosa come 12 milioni di euro, rispetto a Sanchez per il quale i nerazzurri hanno sfruttato i vantaggi del Decreto Crescita.