Curva Nord: confermata la loro assenza allo Gewiss Stadio. Inzaghi dovrà urlare anche per loro

Inter, la Curva Nord non sarà a Bergamo a incitare i ragazzi di Simone Inzaghi causa le attuali restrizioni

Domani sera allo Gewiss stadio di Bergamo, andrà in scena la sfida tra l’Atalanta formazione di casa e l’Inter. La squadra nerazzurra, non potrà contare sul dodicesimo uomo in campo che è la Curva Nord, il cuore pulsante del tifo della squadra meneghina. Come ha spiegato la pagina Facebook ‘L’urlo della Nord’, il gruppo ha spiegato che ha deciso di rinunciare alla trasferta per colpa delle attuali restrizioni. Questo il comunicato ufficiale: “Siamo altresì certi che la nostra fede possa impregnare ulteriormente l’animo di chi scenderà in campo indossando i nostri amati colori. Dai Inter vinci per Noi!“.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, bomber da 30 milioni: proposto l’erede di Dzeko

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Frattesi il prescelto per il centrocampo: scatto Inter

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Sanchez decisivo e ago della bilancia del mercato estivo

Resta invece confermato l’appuntamento alle 18 di mercoledì prossimo, per salutare la squadra in vista della gara degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Empoli. Domani sera toccherà maggiormente a Simone Inzaghi, spronare i suoi ragazzi per portarli alla vittoria con il rischio di non poter rispondere alle domande dei giornalisti a fine gara.