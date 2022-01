Frattesi colpo anti-Juve: perché l’Inter dovrebbe acquistarlo

Non si limita al campo l’eterna battaglia tra Inter e Juventus. Tra gli obiettivi comuni c’è anche Davide Frattesi: i motivi per vestirlo di nerazzurro. La situazione

Dall’eterno duello alla recente sfida di Supercoppa, passando per una rivalità che in generale trascende il tempo e le ere calcistiche: Inter-Juventus non sarà mai una partita come le altre ed il rapporto tra queste due realtà è spesso e volentieri in antitesi.

Dal campo al mercato il passo è breve, con diversi duelli che hanno caratterizzato la sfida tra nerazzurri e bianconeri, e che anche nel prossimo futuro potrebbero riproporsi. Non mancano infatti i nomi che piacciono sia all’Inter che alla Juventus e che tra gennaio e giugno incendieranno la contesa.

Oltre a Gianluca Scamacca, attaccante in grande crescita, come profilo comune c’è anche Davide Frattesi, centrocampista classe 1999 che sta dominando la stagione nella mediana del Sassuolo. Capace di abbinare quantità e qualità, il 22enne romano ha anche spiccate doti in fase realizzativa come testimoniano le 4 reti messe a referto in questa Serie A.

Inter, Frattesi conteso alla Juventus: perché acquistarlo

Numeri in costante crescita quelli di Frattesi che ben si sposerebbe con la chimica già presente nel centrocampo di Inzaghi, che sarebbe sicuramente capace di ritagliargli spazio e ruolo su misura.

Con Sensi oggetto misterioso e possibile partente in estate (o già adesso in direzione Sampdoria), e Vidal e Vecino in scadenza e pronti a dire addio, potrebbe quindi fare proprio al caso dell’Inter un calciatore con le caratteristiche di Frattesi, perfetto nella posizione di mezzala sia al posto di Barella che di Calhanoglu.

Col passare delle settimane la quotazione rischia però di lievitare, contribuendo a rendere più complicato un suo acquisto. L’Inter è comunque molto avanti nei discorsi col Sassuolo.

Il ragazzo potrebbe infatti anche arrivare a costare 25 milioni, cifra alta ma comunque valevole dello sforzo. Va inoltre considerato che vista la concorrenza della Juventus, acquistarlo significherebbe oltre a potenziare il proprio centrocampo, anche evitare che Frattesi finisca per rinforzare quello degli eterni rivali.