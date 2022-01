Calciomercato Inter, senza Sensi e Vecino spazio ad un mediano

In caso di partenza dei due centrocampisti l’Inter potrebbe muoversi per il centrocampista norvegese della Sampdoria

Voci di mercato sempre più insistenti sulle cessioni di Stefano Sensi, a corto di minutaggio negli schemi dell’Inter, e Mathias Vecino, ai margini della rosa, nonostante il desiderio di Inzaghi di volerli trattenere ancora a Milano fino ad almeno la fine della stagione.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, nel caso in cui le voci dovessero diventare qualcosa di più, le trattative prendere vita ed infine concretizzarsi, i due posti vacanti permetterebbero al mediano norvegese della Sampdoria, Morten Thorsby, di muoversi verso la sponda nerazzurra soddisfacendo i piani di mercato dell’Inter per questa sessione invernale di calciomercato.

Calciomercato Inter, Thorsby utile nel turnover di Inzaghi

Il sacrificio di Sensi e Vecino verrebbe ben ripagato da un profilo come quello di Thorsby decisamente utile per Inzaghi ai fini del turnover che d’ora in poi sarà un elemento necessario per mantenere stabili e costanti le condizioni fisiche della rosa intera. Il calciatore norvegese, cresciuto calcisticamente nelle giovanili del club Stabæk con cui ha esordito nella seconda divisione del suo Paese. Il passaggio all’Heerenveen gli è valso un salto di qualità non indifferente, potendo lavorare non soltanto come centrocampista centrale ma anche da mediano e trequartista nonostante la stazza imponente. All’occorrenza viene tutt’ora impiegato come esterno o terzino nelle file della Samp, dimostrando duttilità, resistenza ed impegno nella fase di non possesso.