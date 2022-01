Inter, è caccia al vice Brozovic: può arrivare direttamente dalla Serie A

By

Inter alla ricerca di un vice Brozovic e che può arrivare proprio dalla A nella prossima sessione di mercato estiva

Perno e leader assoluto del centrocampo nerazzurro, Marcelo Brozovic è tornato in campo stasera contro il Venezia dopo l’assenza per squalifica mercoledì con l’Empoli in Coppa Italia. Un’assenza che si è fatta sentire.

LEGGI ANCHE >>> Zerbin il nuovo che avanza: quel retroscena sull’Inter

Brozovic è davvero insostituibile, ma per il prossimo anno l’Inter starebbe valutando la possibilità di prendere quantomeno un vice. Uno insomma che possa sostituirlo quando è squalificato o infortunato, ma anche quando avrebbe bisogno di rifiatare. A tal proposito occhio a un giocatore del Venezia avversario stasera al ‘Meazza’: Tanner Tessmann.

Calciomercato Inter, Tessmann idea come vice Brozovic

Sbarcato l’estate scorsa nel nostro campionato, Tanner Tessmann ha già sorpreso tutti in passato, siglando ben 25 gol in 67 gare nella sua passata esperienza nel settore giovanile della US Soccer Development Academy.

Numeri decisamente importanti, considerando che si tratta pur sempre di un classe 2001. E uno dei nomi che può finire sul taccuino della dirigenza nerazzurra, è proprio quello dell’attuale centrocampista di proprietà del Venezia.

Considerando che il club veneto ha sottoscritto un accordo con lui proprio nell’estate scorsa, prelevandolo direttamente dal Dallas (club militante in MLS) e che lo vede legato in laguna sino al 30 giugno 2025, l’attuale valore del centrocampista statunitense si aggira intorno agli 8-10 milioni, con l’Inter che può scendere a compromessi, inserendo eventualmente anche qualche contropartita.