Le parole di Simone Inzaghi dopo la sofferta vittoria sul Venezia che la proietta momentaneamente a +5 sul Milan

“I ragazzi ci hanno creduto fino alla fine”. Inzaghi applaude i suoi dopo il sofferto successo sul Venezia che permette all’Inter di allungare almeno una notte a +5 sul Milan.

“La squadra è stata bravissima considerando il periodo e il fatto che arrivassimo da una gara finita ai tempi supplementari. Poi c’era la problematica della rete subita, che poteva darci un contraccolpo”.

Come Dzeko, autore del gol decisivo, Inzaghi si lamenta delle pessime condizioni del prato del ‘Meazza’: “Non è una scusante, ma è diventato ingiocabile. La società si sta attrezzando per porre rimedio. Da venti giorni qui non si riesce più a giocare, questa cosa danneggia sia noi che il Milan”.

Almeno pubblicamente l’allenatore interista ‘scagiona’ Lautaro, tra i peggiori in campo: “Ha fatto settanta minuti molto bene”. Poi si autoelogia a proposito dei cambi: “Le mie sostituzioni sono state determinanti perché ci serviva spinta in quel momento. Chi è entrato è stato bravissimo”.

“Questi tre punti sono importantissimi – ha evidenziato – abbiamo vinto nove partite delle ultime dieci ed è nostro desiderio andare avanti più possibile in tutte le competizioni. Adesso abbiamo la fortuna che i giocatori rimarranno qui, a parte chi farà lo stage con l’Italia e i sudamericani fatta eccezione per Vidal. Cercheremo di lavorare nel migliore dei modi in vista di un tour de force con partite molto importanti”.

Così sui gol subiti nelle ultime partite: “Se analizziamo quelli di mercoledì e quello di oggi sicuramente dovevamo far meglio. Avremmo dovuto essere più attenti e di certo bisognerà tornare a essere più feroci“.

In conclusione Inzaghi applaude il Venezia: “Si meritano i nostri complimenti visto che loro sono stati signorili nel farli a noi all’andata. Coi loro attaccanti (su tutti Henry, ndr) ci hanno dato molto fastidio”.

Calciomercato Inter, Inzaghi non esclude l’arrivo di un attaccante

In conferenza stampa, invece, Inzaghi ha toccato anche l’argomento mercato: “Se il ko di Correa ci costringerà a prendere un’altra punta? Domani avremo un incontro e valuteremo per bene tutto quanto. Ci attende un calendario complicato e per questo dovremmo fare delle valutazioni molto attente. C’è una società sempre presente, faremo il meglio possibile”.