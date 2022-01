INTERLIVE | C’è l’accordo con Caicedo: due ‘soluzioni’ per l’arrivo all’Inter

Caicedo dopo Gosens. L’Inter ha definito l’intesa con il bomber ecuadoregno sotto contratto con il Genoa

A meno di clamorose sorprese sarà Felipe Caicedo il secondo (e ultimo) acquisto dell’Inter in questo calciomercato di gennaio, dopo Robin Gosens sbarcato stamane a Milano per le visite mediche e la firma. Come raccolto da Interlive.it fin dalla serata di ieri, il club nerazzurro ha raggiunto l’accordo con il bomber ecuadoregno in uscita dal Genoa.

Caicedo ha accettato di ridursi l’ingaggio pur di riabbracciare Inzaghi, suo allenatore e ‘mentore’ già alla Lazio, anche se il ‘taglio’ è meno profondo di quanto risultasse a Interlive.it un paio di giorni fa: l’intesa finale è stata trovata intorno al milione di euro.

Per il 33enne all’Inter la strada ora è davvero spianata, probabile un prestito secco fino a giugno. L’altra ‘soluzione’ prevede invece il suo arrivo ad Appiano da svincolato, dopo ovviamente la risoluzione col Genoa. Una risoluzione tutt’altro che semplice, visto che Caicedo ha un contratto fino al 2024 da 2,3-2,5 milioni netti. Vedremo.