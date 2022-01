Cambiaso, parla l’agente: “Via dal Genoa? Siamo aperti a tutto”

Andrea Cambiaso è un nome che in questo momento sta facendo gola a diversi club. A parlare è stato direttamente il suo agente

La giovane promessa, Andrea Cambiaso, sta continuando a far parlare bene di se, tant’è che diversi sono i club che sembrano intenzionati a volerci puntare sopra, tra questi c’è anche l’Inter. Il classe 2000 si trova attualmente in forza al Genoa ma non è escluso che a giugno possa salutare definitivamente.

In foto Andrea Cambiaso, giovane promessa attualmente in forza al Genoa, squadra con la quale sta offrendo prestazioni sempre più convincenti.

Da tempo finito al centro di numerose e possibili trattative di mercato, Andrea Cambiaso sta continuando a convincere tutti a suon di prestazioni e ora sia l’Inter, che l’Atalanta sembrano intenzionati a volerlo strappare alla concorrenza. A parlare ci ha pensato direttamente il suo agente Giovanni Bia, il quale ha ribadito proprio ai microfoni di ‘TMW Radio’: “Se va via in estate? Vedremo, il Genoa al momento non ha la minima intenzione di cederlo e giustamente essendo genovese, anche lui vorrebbe dare una mano al proprio club.” Poi conclude: “In tanti lo vogliono. Ciò che ci auguriamo, è di essere tutti felici e contenti per poter prendere la miglior decisione possibile a giugno”.

Inter, Cambiaso nel mirino: tutti i numeri ad oggi e il probabile ruolo che andrebbe a ricoprire

1 gol e ben 4 assist all’attivo. Questo il bottino che Andrea Cambiaso ha raccolto sin qui con la maglia del Genoa, collezionando già 22 presenze in campionato. Numeri che parlano piuttosto chiaro, essendo che si tratta pur sempre di un classe 2000 (e alla prima esperienza in Serie A). L’Inter lo segue da un’po’ e al momento, i nerazzurri avrebbero individuato in lui il possibile erede di Ivan Perisic. Il croato è in scadenza di contratto e il piano della dirigenza interista è piuttosto chiaro; nel caso il classe 1989 dovesse dire addio, a quel punto si virerà forte sull’attuale esterno del Genoa. Inzaghi lo vedrebbe perfetto nel suo modulo e potrebbe adattarlo come vice Gosens.