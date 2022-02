L’acquisto di Robin Gosens ha sparigliato le carte sulla fascia sinistra dell’Inter, ma non è ancora finita. In estate i nerazzurri andranno a caccia del vice

Il mercato invernale ha riservato per i tifosi dell’Inter una lieta sorpresa, rappresentata dall’acquisto dall’Atalanta di Robin Gosens. Colpo importante per i nerazzurri che incamerano un laterale sinistro di primo livello per la Serie A, capace peraltro lo scorso anno anche di andare in gol per ben 11 volte con 6 assist in campionato. Un calciatore fisico, forte, tecnico ed esperto in grado di andare a prendere ben presto il ruolo da titolare sulla corsia mancina, al netto di un infortunio ancora da smaltire e della presenza, per ora, ancora di Ivan Perisic.

Proprio attorno al croato, che fin qui ha fatto benissimo, ruotano i dubbi dell’Inter. Il rinnovo non è cosa semplice e non è dunque escluso l’addio a costo zero in estate per fine contratto, vista la scadenza a giugno 2022. In caso di mancato prolungamento di Perisic ecco che l’Inter dovrebbe dunque cercare anche un vice Gosens.

Calciomercato Inter, non solo Cambiaso come vice Perisic: c’è anche Parisi

Il giovane Cambiaso è il nome preferito per il ruolo di vice Gosens per il prossimo anno, nel caso in cui Perisic non dovesse rinnovare, ma in lizza restano anche altri profili. Uno su tutti ad esempio quello di Parisi dell’Empoli, laterale classe 2000 di Solofra che ha già fatto intravedere ottime qualità.

Ottimi anche i rapporti tra i club, con i toscani che per cederlo chiedono sui 12 milioni di euro. L’Inter potrebbe provare a inserire una contropartita tecnica: nel caso parere negativo per Pinamonti, già in prestito ad Empoli, alla luce dell’alto ingaggio da due milioni di euro netti. In compenso il giovane e talentuoso Mulattieri che tanto bene sta facendo a Crotone potrebbe rappresentare una soluzione giusta e gradita.