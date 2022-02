Perisic e un ritorno clamoroso: “Mi ha chiamato. Dipende da lui”

Con la Roma ennesima grande prestazione stagionale di Ivan Perisic, il cui contratto con l’Inter è ancora in scadenza a giugno

“Da inizio anno sta giocando su livelli altissimi”. Dopo la vittoria sulla Roma, che riscatta il ko nel derby e regala all’Inter il pass per le semifinali di Coppa Italia, Simone Inzaghi ha esaltato Ivan Perisic anche ieri sera autore di una grande prestazione con tanto di assist al bacio per l’uno a zero di Dzeko.

Di Perisic ieri non ha parlato solo il tecnico nerazzurro, ma anche il suo connazionale Nikola Kalinic fresco di risoluzione contrattuale e, soprattutto, di ritorno all’Hajduk Spalato.

Nella conferenza stampa di presentazione, l’attaccante ha svelato di una telefonata tra lui e Perisic rispondendo così a proposito di un clamoroso riapprodo dell’esterno interista nella squadra in cui è cresciuto umanamente e calcisticamente: “Ritorno Perisic all’Hajduk? Mi ha chiamato ieri sera. Non vi svelo nulla, ma gli ho detto che tutto dipende da lui, come tutto dipendeva da me. Non nascondo quanto sono felice e orgoglioso di essere tornato”.

Calciomercato Inter, rinnovo Perisic ancora possibile: il punto

A meno di colpi di scena Perisic non tornerà all’Hajduk, perlomeno non in tempi brevi. Il classe ’88 vuole restare nel calcio che conta e, come ormai noto, chiede all’Inter un triennale da 6 milioni per rinnovare il contratto in scadenza a giugno.

Il club di viale della Liberazione gli offre circa la metà per due stagioni, a conferma di come la distanza fra le parti sia piuttosto ampia. Non è escluso però che possa essere colmata da qui alla fine dell’annata. Tra qualche settimana dirigenza ed entourage del giocatore dovrebbero incontrarsi per capire se esistono i margini per un accordo.

In ogni caso Marotta e Ausilio, al di là dell’acquisto di Gosens, si stanno già muovendo per la sua sostituzione, vedi il forte interesse per Cambiaso del Genoa.