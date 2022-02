Calciomercato Inter, dalla Spagna: trattativa avanzata per Kessie

Il club spagnolo tenta l’affondo decisivo per Franck Kessie in vista della prossima stagione

Terminato da esattamente poco meno di dieci giorni, il calciomercato pare comunque non aver intenzione di fermarsi. Diversi sono i club a caccia di qualche colpo già in vista della prossima sessione di mercato estiva, tra questi anche e soprattutto uno de ‘La Liga’.

Tanti i club ad aver iniziato già a scaldare i motori in attesa della prossima finestra di mercato estiva. A far gola a diverse squadre sono anche e soprattutto i tanti giocatori in scadenza di contratto e tra questi c’è anche Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano si trova attualmente in forza al Milan e ha un contratto che lo vede legato ai rossoneri sino a giugno 2022. Probabilissimo, per non dire certo l’addio a giugno.

Stando a quanto riporta ‘Mundo Deportivo’ il Barcellona è in trattativa avanzata col classe ’96 ed è per questo convinto di portarselo a casa (a zero).

L’attuale numero 79 dei rossoneri è monitorato anche da Juventus e Inter, ma le sue richieste (circa 8 milioni di euro) sono eccessive, soprattutto per i nerazzurri. Altro nome finito nei piani della dirigenza ‘blaugrana’ è quello di Marcelo Brozovic.

Calciomercato Inter, Brozovic verso la firma sul rinnovo

Il rinnovo di contratto da parte dell’Inter per Marcelo Brozovic non è più ormai da mesi un segreto. Il piano della dirigenza interista è quello di rinnovarlo quanto prima possibile e si augura di poterlo fare prima ancora che il presidente Steven Zhang faccia rientro nella sua Cina. Come spiegato da Interlive.it, siamo sul rettilineo che conduce alla firma.