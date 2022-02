Le formazioni ufficiali di Inter e Liverpool che si affronteranno fra poco al Meazza nella supersfida valevole per l’andata degli ottavi di Champions

Sono ufficiali le formazioni della supersfida Inter-Liverpool valida per l’andata degli ottavi di Champions.

Inzaghi sceglie Lautaro come partner di Dzeko. Lo aveva ‘anticipato’ Sanchez nel pomeriggio. Per il resto tutto come previsto, con il rientro di Bastoni in difesa.

Sponda ‘Reds’, Klopp sorprende inserendo il giovane inglese Elliott a centrocampo. Fuori Keita ed Henderson, c’è Thiago Alcantara. Davanti Salah e Mane ai lati di Diogo Jota.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-LIVERPOOL

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All.: S.Inzaghi

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Thiago Alcantara, Salah, Diogo Jota, Mane. All.: Klopp

ARBITRO: Marciniak (POL)