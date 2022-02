Inzaghi dopo la sconfitta col Liverpool nell’andata degli ottavi di Champions: “Orgoglioso della squadra, tenuto testa a una delle due più forti d’Europa”

“Questa partita deve essere un punto di partenza”. Inzaghi nasconde a fatica l’amarezza per la sconfitta col Liverpool dopo una prestazione di altissimo livello da parte della sua squadra. “Speriamo di non incontrare sempre il Liverpool… Comunque sono orgoglioso dei miei ragazzi – ha detto il tecnico dell’Inter al microfono di ‘Prime’ – Abbiamo giocato una grande gara senza venir premiati col gol nel momento migliore, poi alla prima distrazione siamo stati puniti da una rete incredibile”.

“Avremmo meritato un altro risultato, ma quanto fatto stasera deve essere di auspicio per quanto verrà in futuro. Abbiamo tenuto testa a una delle due squadre più forti d’Europa, queste serate devono darci autostima perché abbiamo fatto una grandissima partita. Se è tutto ancora aperto per il ritorno? Penso che questa gara debba essere un punto di partenza – ha sottolineato Inzaghi in conclusione – Durante la stagione abbiamo giocato tante ottime partite, ma contro il Liverpool non avevamo mai giocato”.