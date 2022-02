Nel prossimo calciomercato estivo il reparto avanzato dell’Inter potrebbe subire un significativo rinnovamento. Ecco tutti i dettagli

L’attacco dell’Inter della prossima stagione potrebbe essere quasi completamente diverso da quello attuale, con Dzeko di fatto il solo a salvarsi. ‘La Gazzetta dello Sport’ di stamane parla di addio ai nerazzurri da parte di Sanchez e Lautaro Martinez. Ma questa non è una notizia: della partenza del cileno Interlive.it ve ne ha parlato lo scorso 27 gennaio, mentre è noto che sull’altare del bilancio il probabile ‘sacrificato’ possa alla fine essere l’argentino. E questo al di là del momento negativo che l’ex Racing sta attraversando.

Ad Appiano, restando al reparto avanzato che nell’ultimo mese e mezzo ha palesato dei limiti, è certo l’arrivo di Gianluca Scamacca. La trattativa col Sassuolo prosegue spedita ed è già a buon punto: possibilissimo l’inserimento di una o due contropartite per abbassare la richiesta di 40 milioni. La formula sarà quella del prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto. Coi neroverdi si tratta anche Frattesi.

Scamacca sarà il vice e, in prospettiva, l’erede di Dzeko. Per riempire le altre due caselle, ovvero rimpiazzare i sopracitati Sanchez e Lautaro, il club nerazzurro valuta sempre Paulo Dybala – ‘pallino’ di Marotta e occasionissima a zero se non dovesse rinnovare con la Juventus – e, come rilanciato dalla ‘rosea’, Jonathan David del Lille.

Calciomercato Inter, il 3×2 di Marotta: sfida al Milan per David

Il ventiduenne canadese è in realtà da tempo sul taccuino della dirigenza interista. Parliamo di un talento purissimo che quest’anno ha messo a segno 16 gol. Tre in più, e l’annata non è ancora conclusa, di quelli realizzati nel 2020/2021. I grossi ostacoli sono due: il prezzo, ora salito a 50-60 milioni di euro e la concorrenza che include diversi top club europei così come il Milan, alla ricerca dell’erede di Zlatan Ibrahimovic.