INTERLIVE | Hinteregger nel mirino dell’Inter: la situazione

Il difensore dell’Eintracht Francoforte è finito sul taccuino della dirigenza dell’Inter per la prossima finestra di mercato

Tanti i punti interrogativi che si sta ponendo di fronte l’Inter in questo momento. L’obiettivo resta quello di rinforzare la difesa, tant’è che ora la dirigenza sta monitorando diverse piste. Oltre ai già citati Christensen e Senesi, ‘La Gazzetta dello Sport’ ha infatti fatto anche il nome di Martin Hinteregger, difensore dell’Eintracht Francoforte.

Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, l’Eintracht valuta il difensore austriaco sui 12 milioni di euro. Il club di Francoforte potrebbe anche accettare un’offerta di poco inferiore, nell’ordine di 10 milioni di euro, risultando decisamente meno accondiscendente su una eventuale formula di prestito con diritto di riscatto. Per età (va verso i 30 anni) e valore del calciatore, va detto, si fatica a credere che l’Inter possa provarci in maniera concreta. Per rinforzare la difesa il mirino di Marotta e soci è puntato su profili più giovane, con la priorità rappresentata sempre da Gleison Bremer del Torino.

Calciomercato Inter, il punto sulla carriera di Martin Hinteregger sin qui

Decisamente un curriculum di tutto rispetto quello da parte di Martin Hinteregger. Il difensore austriaco ha vestito sin qui le maglie di Borussia M’Gladbach, Salisburgo e Eintracht Francoforte tra tutte (oltre alla già citata maglia della sua nazionale). Il classe 1992 è stato anche in grado di siglare ben 18 gol negli ultimi cinque abbondanti anni, l’ultimo, rifilato per giunta in questa stagione proprio al Bayern Monaco nella partita terminata per 1-2 in favore del proprio club. Non a caso, questi numeri, hanno spinto diversi club a fare più di un semplice pensierino sull’ex Augusta, il quale fa delle sue armi migliori la forza e la fisicità nei duelli aerei.