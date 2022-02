Serve una follia: il ‘nuovo Ronaldo’ per sostituire Lautaro

Tra gli uomini più in voga del momento in casa Inter c’è senza dubbio Lautaro Martinez. Le critiche non sono mancate in questo primo scorcio di 2022 così come i dubbi sul futuro. In caso di addio clamoroso spunta un nome

Il 2022 fin qui non è stato proprio l’anno di Lautaro Martinez, che ha fatto fatica per larghi tratti venendo meno soprattutto in alcune partite importanti come quelle perse con Milan, Liverpool ed in particolare Sassuolo. Il suo rendimento è in calo sin dall’inizio del nuovo anno e le critiche nei suoi confronti non sono di certo mancate.

Al netto dei numeri del ‘Toro’, molto positivi nella prima metà di stagione, e molto negativi invece negli ultimi due mesi circa, ciò che non tramonta mai intorno a lui è il calciomercato. L’interesse di alcuni top club esteri potrebbe comunque restare vivo, seppur a cifre ben lontano rispetto ai 111 milioni di euro di un paio d’anni fa.

Calciomercato Inter, Joao Felix se parte Lautaro: una suggestione milionaria

L’Inter ad ogni modo attende Lautaro Martinez e spera di avere la sua miglior versione in tutta la seconda fase di stagione da qui alla fine, ma in caso di cessione a determinate cifre non si farebbe trovare impreparata con un sostituto all’altezza. David è un nome intrigante, mentre una vera e propria suggestione complessa potrebbe essere Joao Felix.

Il portoghese non è centrale all’Atletico Madrid e probabilissimo partente in estate, osservato anche da alcune big europee. Seconda punta di qualità in grado di giocare con un altro attaccante e soprattutto voglioso di riscatto dopo qualche mese in penombra. Le difficoltà sono tutte relative alla quotazione, altissima seppur in calo rispetto ai 126 milioni spesi dall’Atletico, senza dimenticare un ingaggio mostruoso difficile da gestire. Joao Felix nel caso potrebbe essere proposto dallo stesso Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo, ma gli ostacoli sarebbero tantissimi. Lo stesso Atletico infatti potrebbe sfruttare il potente procuratore portoghese per liberarsi del giovane numero 7 la prossima estate.