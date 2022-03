Fine ciclo al Liverpool: 35 milioni per un vecchio pallino dell’Inter

Dopo il doppio incrocio di Champions contro il Liverpool l’asse con i Reds potrebbe accendersi anche in ottica calciomercato. Rispunta un vecchio pallino

Non solo campo tra Inter e Liverpool, ma anche mercato con incroci tra passato e possibile futuro. I nerazzurri hanno giocato ieri il ritorno ad Anfield degli ottavi di finale di Champions League sfiorando l’impresa, ma potrebbe non essere l’ultima volta che il club meneghino incontra sulla propria strada i ‘Reds’ in questo 2022. La prossima volta potrebbero infatti ritrovarsi eventualmente ad un tavolo delle trattative.

L’osservato speciale in questione potrebbe essere Roberto Firmino al quale l’Inter si interessò nel 2015 provandoci con l’Hoffenheim club tedesco che però sulla base di un accordo, aveva promesso una partenza sulla base di 25 milioni di euro, cifra che tagliò fuori i nerazzurri dell’epoca ben prima che lo stesso Liverpool sparigliasse le carte più di 40 milioni di euro per abbattere la concorrenza.

Calciomercato, il Liverpool cede Firmino: ritorno di fiamma con l’Inter

Ad oggi il Liverpool, che resta tra le corazzate più forti d’Europa, al netto della sua qualità non ritiene Firmino più centralissimo come nel recente passato, anche alla luce di un’alternativa di livello assoluto del calibro di Diogo Jota che spesso ha giocato nel mezzo. Alla luce di questa situazione in evoluzione ecco che potrebbe tornare di moda per l’Inter l’attaccante brasiliano che piaceva molto ad Ausilio ai tempi dell’Hoffenheim.

Ora il Liverpool è pronto a cederlo non essendo più al centro del villaggio, fermo restando che l’operazione non è low cost. La richiesta infatti è sempre sui 30-35 milioni di euro, con l’ostacolo ingaggio (circa 9 milioni di sterline, 11 milioni di euro. Ma il contratto scade nel 2023…) su tutti che sembra insormontabile. Firmino, ieri out per un problema muscolare, piace sempre ma l’operazione ha, appunto, costi importanti.