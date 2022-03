L’Inter non corre alcun rischio: può tornare con la Juventus

Prevale la prudenza in casa Inter. Il giocatore può tornare per il match di campionato contro la Juventus

Tra tutte le cose alle quali l’Inter si trova di fronte a dover pensare, c’è anche e soprattutto il noto tasto dolente dell’infermeria. Premesso che, non è mai bello avere a che fare con queste tegole, Simone Inzaghi è costretto ora a dover correre ai ripari in vista dei prossimi match.

C’è ansia in casa Inter per le condizioni di un determinato giocatore. Ed è proprio in queste situazioni che devono assolutamente prevalere equilibrio e prudenza. Non a caso, è proprio questa la strategia messa in atto dagli attuali campioni d’Italia per i prossimi impegni. E se da un lato, i nerazzurri possono sentirsi rammaricati per non essere riusciti a strappare il pass per i quarti di finale di Champions League, dall’altra parte possono sentirsi fieri delle prestazioni offerte nel doppio confronto contro la corazzata del Liverpool di Jurgen Klopp (quest’ultima proprio ad ‘Anfield’). I prossimi impegni ai quali la squadra capitanata da Samir Handanovic si trova ora di fronte -eccetto il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan– riguardano esclusivamente il campionato e ora Simone Inzaghi deve guardarsi attorno.

Inter, prende quota il rientro di de Vrij contro la Juventus: circa tre settimane di stop per lui

Se a preoccupare nelle ultime ore erano le condizioni di Marcelo Brozovic (ormai accertate e che hanno già dato esito negativo) preoccupano ora le condizioni di Stefan de Vrij. Il difensore olandese è stato costretto ad uscire alla fine del primo tempo nella gara di Champions League contro il Liverpool per un fastidio muscolare e ora le sue condizioni non fanno stare particolarmente sereno mister Simone Inzaghi. Gli esami hanno infatti evidenziato una distrazione muscolare al soleo della gamba sinistra e l’ex centrale della Lazio potrebbe ora tornare dopo la sosta delle nazionali e quindi proprio contro la Juventus nella trasferta di Torino.