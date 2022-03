Inzaghi: “Calhanoglu parte regista basso. Problemi con Vidal: vi spiego”

Le dichiarazioni di Simone Inzaghi prima della sfida fra la sua Inter e la Fiorentina valevole per la 30esima giornata di Serie A

“L’aria è serena, ci dispiace aver perso qualche punto ma siamo in linea coi programmi iniziali”. Così Inzaghi prima di Inter-Fiorentina, una partita che la sua squadra sarà obbligata a vincere per restare in scia scudetto.

Oggi al posto di Brozovic, nemmeno in panchina, agirà Hakan Calhanoglu: “Inizialmente regista basso partirà lui, poi i tre a centrocampo faranno delle rotazioni. Problemi con Vidal? E’ stato impiegato tanto e ci ha sempre dato grandi risposte. Non c’è nessun problema. Questa è stata una settimana in cui siamo riusciti a lavorare di più non avendo una partita da giocare. Abbiamo analizzato le cose da analizzare come sempre e fatto questa grigliata tutti insieme”.