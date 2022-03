Non ci sono alternative: via dall’Inter a zero e spazio per Dybala

Focus su Sanchez e Vidal il cui destino è segnato: andranno via dall’Inter alla fine di questa stagione

Cile umiliato dal Brasile con un sonoro 4-0 e ora sarà chiamato a battere l’Uruguay di Vecino (già qualificato al Mondiale) all’ultimo turno – e sperare che Colombia e Perù non facciano tre punti – per arrivare al quanto posti giocarsi nello spareggio il pass per Qatar 2022, traguardo ieri miseramente fallito dall’Italia di Mancini.

In chiave Inter il focus è su Sanchez e Vidal, destinati a salutare a fine stagione. Il secondo è sempre più diretto al Flamengo: ‘La Gazzetta dello Sport’ parla di probabile incontro avvenuto a margine della partita di ieri tra il suo entourage e alcuni emissari del ‘Rubronegro’. I brasiliani puntano a prenderlo a zero e avrebbero già pronto un biennale.

Per quanto riguarda Sanchez, occhio al River Plate ma anche a qualche club della Liga. La stessa ‘rosea’ parla del Valencia. Visto l’ingaggio di 7 milioni, nessuna società tirerebbe fuori un euro per il suo cartellino. Sanchez, come Vidal, andrà via a zero, magari risolvendo il contratto (con annessa buonuscita) in scadenza a giugno 2023. L’addio dei due cileni può, a livello di monte-ingaggi, liberare spazio per Paulo Dybala.