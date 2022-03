Juventus e Milan mettono gli occhi sul tandem del futuro: Inter già avanti nei discorsi

Juventus e Milan mettono nel mirino la coppia del futuro. Inter avvisata, ma già molto avanti nei discorsi

Tanti i nodi da sciogliere in casa Inter sino a questo momento. Uno su tutti, riguarda proprio la tattica che la dirigenza nerazzurra adotterà nella prossima finestra di mercato estiva per potersi assicurare alcuni dei più giovani promettenti del panorama italiano e non solo.

Tanti i prospetti visionati sino a questo momento da Beppe Marotta e i suoi. Ma, oltre al già noto Bremer, la squadra presieduta da Steven Zhang prova a tener d’occhio più di qualche semplice circostanza (vedasi Dybala appena liquidato dalla Juventus). Per far sì che tutto questo accada però, è necessario dare una svolta sia dentro che fuori dal campo. Diventa fondamentale perciò sapersi muovere quanto prima anche sul piano uscite. La palla passa ora alla dirigenza e starà a lei valutare chi saranno gli esuberi nerazzurri a dover dire addio nella prossima finestra di calciomercato. Fatta questa premessa, gli attuali campioni d’Italia hanno l’obbligo di riprendere al più presto la propria cavalcata verso la lotta scudetto. Così facendo, i profili tenuti in considerazione dall’Inter, avrebbero un motivo in più per approdare nella Milano nerazzurra. Non a caso, spuntano ora sia la Juventus che il Milan, intenzionati a portare con se due talenti del panorama italiano e non solo.

Calciomercato Inter, il Milan tenta il colpo Scamacca: alla finestra c’è anche la Juventus per Frattesi

Stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ nella giornata di oggi, il Milan avrebbe messo gli occhi su Gianluca Scamacca (ormai da tempo obiettivo dichiarato dell’Inter). L’offerta alla quale i rossoneri potrebbero essere intenzionati a spingersi si aggira più o meno attorno ai 30 milioni di euro. Ma non è finita qui, poichè a lanciare un altro importante allarme per la squadra di Simone Inzaghi, è stata lo stesso ‘Tuttosport’. La seguente testata giornalistica parla infatti di un interesse da parte della Juventus per Davide Frattesi. L’accordo tra il Sassuolo e il club bianconero potrebbe andare a buon fine nel caso arrivi un’offerta sulla base di 25 milioni di euro. L’Inter è ora avvisata, ma resta anche da premettere che i nerazzurri sono ormai già da tempo molto avanti nei discorsi col club emiliano per entrambi i talenti nostrani. Non è un mistero infatti il fatto che Beppe Marotta e i suoi stiano trattando già da tempo col ds neroverde Giovanni Carnevali e che i due abbiano già trovato un accordo di massima.