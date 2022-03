“E’ pronto per una big”: sarà il nuovo centravanti dell’Inter

Arrivano dichiarazioni importanti sul futuro giocatore dell’Inter: “Le voci su comportamenti particolari sono dicerie false: è diventato un uomo”

“Caratterialmente è cresciuto molto. Certi problemi familiari lo hanno rafforzato. Le voci su comportamenti particolari sono dicerie false: è un professionista. E’ diventato un uomo”. Parole al miele del dirigente nei confronti del prossimo giocatore dell’Inter.

Nell’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, Giovanni Carnevali ha speso parole importanti per Gianluca Scamacca, promesso sposo dell’Inter. Come vi sta raccontando Interlive.it, la dirigenza di viale della Liberazione è in trattativa col Sassuolo per l’acquisto del bomber romano (e di Frattesi), designato erede di Edin Dzeko. Scamacca ha già un’intesa di massima con l’Inter, quindi a meno di clamorose sorprese il suo futuro sarà nerazzurro. “E’ pronto per una big. Per la crescita tecnica e per la maturazione personale, può reggere benissimo le responsabilità di una piazza esigente. E giocando in mezzo a campioni già affermati, Gianluca crescerà ancora”, ha sottolineato l’Ad del Sassuolo.

Scamacca e il futuro designato tra Inter e Nazionale

Non solo il futuro centravanti dell’Inter, Scamacca sarà molto probabilmente anche il futuro numero 9 della Nazionale, reduce da un’altra mancata qualificazione al Mondiale. “Se è pronto per guidare l’Italia? Ho piena fiducia nelle qualità di Gianluca e nella sua forza di carattere – ha risposto Carnevali – Non tremerà di sicuro, psicologicamente è solido, un combattente. Bisogna ancora dargli possibilità di sbagliare qualche partita e non pretendere che sia già perfetto a 23 anni”.