Bologna-Inter, parte la polemica sulla decisione della Lega

Stabilita la nuova data di recupero del match Bologna-Inter, i social rumoreggiano contro la decisione dei piani alti della Lega Serie A

Doveva rimanere circoscritta ad una circostanza, adesso è divenuto un caso di rilevanza nazionale: la decisione di far recuperare il match indisputato tra Bologna ed Inter dello scorso gennaio il prossimo 27 aprile non piace.

Secondo molti, infatti, la Lega aveva già indicato quella data ancor prima che il club nerazzurro presentasse formalmente il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI – il cui esito è ancora sconosciuto. Questo non soltanto significa che le speranze della agognata vittoria a tavolino per la ‘Beneamata’ si azzerano all’improvviso, ma anche che tanti addetti ai lavori e tifosi di altre società inizino a nutrire del rancore nei confronti dei piani alti della Lega Serie A per aver ‘falsato’ il corretto ed equo svolgimento del calendario di campionato.

il recupero di bologna-inter al 27 aprile

é una cosa veramente assurda, e da 0 credibilita

al tutto il torneo dispiace

e dopo, non trovano compratori per la serie a — 🇹🇳 🇹🇳 🇹🇳 yassine mahfoudh 🇹🇳 🇹🇳 🇹🇳 (@yassine01937035) March 30, 2022

27 aprile. Recuperano Bologna Inter. Ah. Dimenticavo. 2022. — RiccardoStarchi❤️🖤 (@r_starchei) March 30, 2022

La lega ha deciso i RECUPERI naturalmente a 4 giornate dalla fine del campionato.

20 aprile Udinese-Salernitana.

27 aprile Fiorentina-Udinese, Bologna-Inter e Salernitana-Venezia. 11 maggio Atalanta-Torino. Le solite pagliacciate! — Zio_Frank_1_Jj (@Zio_Frank_1_Jj) March 30, 2022

Nel caso di Bologna-Inter, molto diverso dagli altri (per la distinta), questa sarebbe la data, se non arrivasse lo 0-3. Quest’ultimo è giusto e logico che arrivi, visto l’errore burocratico incredibile del Bologna. Però, aspettiamo, che con la ‘giustizia’ italiana non si sa mai. — ClayTon (@Clayton13_7_8_9) March 30, 2022

Abbiamo una data!

Ma il ricorso dell’Inter che fine ha fatto? 🤔#bolognainter — Marco Bria (@BriaMarco) March 30, 2022

Non resta che attendere l’esito del ricorso in ultimo grado per capire se la data del recupero di Bologna-Inter sarà effettivamente confermata per archiviare la questione.