Marotta ‘tradito’: sceglie il Milan se rimane a giocare in Italia

Novità contrastanti e clamorose sul futuro del big di Serie A finito nel mirino dell’Inter

Ha messo l’Inter in cima alle preferenze, abbiamo scritto due giorni fa. Del tutto controcorrente stamane il ‘Corriere dello Sport’: in Italia solo il Milan, la sostanza della notizia, oppure vola in Premier.

Parliamo naturalmente di lui, Paulo Dybala. Il quotidiano romano dà quindi zero o quasi possibilità ai nerazzurri di mettere le mani sul cartellino dell’argentino ‘scaricato’ dalla Juventus. La sua preferenza è all’estero, con Arsenal e Newcastle – aggiunge la medesima fonte – in rappresentanza dei club che si sono mossi fin qui in maniera concreta. O appunto al Milan, che però fin qui non si è mosso. E inoltre la sua ‘politica’ non prevede contratti lunghi e onerosi per calciatori non più giovanissimi.

Calciomercato Inter, Marotta a Dybala: contratto solo di un anno per il rilancio

Marotta si è sì incontrato con l’agente di Dybala, ovvero Jorge Antun, ma la sua proposta sarebbe stata a dir poco incredibile: “(…) non potendosi caricare di ingaggi impegnativi”, l’Ad interista “ha fatto sapere al giocatore che per un anno, a numeri praticabili, lo prenderebbe volentieri per consentirgli il rilancio in grande stile”. Contratto annuale, al ribasso, per Dybala. Roba da non crederci…