Bernardeschi-Inter: ecco come stanno davvero le cose

I possibili scenari legati attorno al futuro di Federico Bernardeschi in maglia bianconera e non solo. Spunta nuovamente anche l’Inter

Il fatto che il futuro di Federico Bernardeschi e la Juventus siano arrivati ad un bivio è sotto gli occhi di tutti, ma tutto ciò che occorre è soltanto un’po’ di chiarezza. Dinanzi all’ex Fiorentina cominciano ad aprirsi più strade e spunta ora anche l’Inter.

Stando a quanto riportato in mattinata dal ‘Corriere dello Sport’ -oltre al già dichiarato obiettivo Dybala– torna di moda il nome di Federico Bernardeschi in casa Inter. L’esterno bianconero si trova per davvero ai ferri corti con la sua attuale società e -qualora la Juventus dovesse appunto decidere di dare il via libera al prolungamento di contratto del giocatore- intende farlo abbassando di gran lunga le richieste del calciatore. L’ex Fiorentina è arrivato alla corte di Andrea Agnelli ben cinque anni fa e attualmente percepisce 4 milioni di euro (troppi secondo Arrivabene e i suoi per potergli estendere la durata del contratto). Stando a quanto raccolto dalla redazione di Interlive.it, l’agente del calciatore Federico Pastorello ha iniziato così iniziato a proporre il proprio assistito a diversi club (non solo quindi ai nerazzurri ma anche al Milan). Marotta e i suoi lo tengono sotto osservazione come eventuale dopo Perisic (qualora il croato non dovesse rinnovare) ma la situazione è questa: l’esterno della ‘Vecchia Signora’ è stato proposto diverse settimane fa alla corte degli attuali campioni d’Italia, ma la risposta è stata del tutto negativa in quanto Ausilio e i suoi non sono pronti a soddisfare le richieste del classe 1994. La priorità del giocatore è quindi quella di restare a Torino -e seppur ora non ci siano stati risvolti del tutto positivi- non è escluso che la dirigenza nerazzurra e l’entourage del calciatore possano trovare più in là un accordo al ribasso dei 4,5 milioni di ingaggio.

I numeri di Federico Bernardeschi durante tutto l’arco di questa stagione

Fatte tutte queste premesse, analizziamo ora l’attuale stagione di Federico Bernardeschi sino a questo momento. L’esterno della Juventus era reduce da un paio di stagioni giocate al di sotto delle sue aspettative e dopo quanto fatto vedere alla Fiorentina non è riuscito a confermarsi su quei livelli. La vittoria dell’europeo con la Nazionale però sembra avergli fatto ritrovare quella consapevolezza dentro di se (tant’è che Max Allegri stravede per lui e lo dimostrano le sue presenze in stagione). Già 24 presenze raccolte in stagione, condite tra l’altro da 1 rete e 3 assist. Va tenuto in considerazione anche il fatto che il classe 1994 abbia dovuto restare ai box già per ben due volte durante tutto l’arco di questa stagione, ma è risaputo anche che il tecnico livornese ha grande fiducia nelle doti tecniche del calciatore e farà di tutto pur di trattenere con se il giocatore. L’Inter osserva e resta in attesa.