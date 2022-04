Maldini si ‘vendica’ di Calhanoglu: “Il Milan lo ha contattato”

Il Milan mette gli occhi su un big dell’Inter di Simone Inzaghi. Da capire ora i possibili scenari

Chiaro il piano da parte della dirigenza del Milan, la quale intende vendicarsi appieno dallo scippo di Calhanoglu, andato in favore dei propri cugini rivali dell’Inter nella scorsa estate. E, non a caso, Maldini e i suoi, provano ora a mettere le mani su un big dei nerazzurri in vista di giugno.

Dobbiamo tornare a poco meno di un anno fa per poter vedere Hakan Calhanoglu con indosso i colori rossoneri per l’ultima volta. Un’operazione che ha fatto da subito indispettire tutti i tifosi del Milan, a tal punto che continua a far parlare ancora di se, in quanto la volontà del giocatore è stata quella di voler lasciare immediatamente Milanello. Questa volta però, i ruoli potrebbero invertirsi, poichè ad aver messo le mani su un giocatore della ‘Beneamata’ ci hanno pensato gli stessi cugini rivali. Maldini e i suoi starebbero da tempo monitorando la situazione Perisic in casa Inter. Il croato si trova ora come ora in scadenza di contratto e il piano di Marotta e soci è quello di concedere all’attuale numero 14 nerazzurro il proprio rinnovo di contratto. Arriva però l’annuncio in diretta tv, a proposito della trattativa che vedrebbe l’ex esterno del Wolfsburg approdare sull’altra sponda di Milano.

Calciomercato Inter, Perisic nel mirino del Milan: c’è l’annuncio in diretta tv

Salvo clamorosi colpi di scena, il futuro di Ivan Perisic sarà ancora una volta a tinte nerazzurre. Intorno alla prima metà di maggio è previsto infatti l’incontro tra l’entourage del giocatore e l’intera dirigenza interista per poter parlare una volta per tutte del rinnovo di contratto dell’attuale numero 14 nerazzurro. Il club ha già alzato la propria offerta a 4 milioni di euro (il croato ne chiedeva 5 fino a poco tempo fa) ma le parti potrebbero arrivare di fatti ad un compromesso. Ora come ora però, l’Inter dev’essere brava a guardarsi le spalle, in quanto sulle tracce dell’ex Bayern Monaco c’è anche il Milan. Non a caso, stando a ciò che è emerso nella diretta tv di ‘Top Calcio 24’ -andata in onda nella giornata di ieri- è il fatto che Maldini e soci abbiano già da tempo contattato il classe 1989 per poterlo convincere a stringere un accordo con loro e ora la situazione si fa sempre più complicata per Zhang e i suoi.